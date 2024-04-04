Удари по Татарстану. У генсека ООН заперечили вчорашнє засудження: Неправильно почув питання

Стефан Дюжаррік та генсек ООН Антоніу Гутерріш (Ілюстративне фото: EPA)

Речник генерального секретаря Організації об'єднаних націй Стефан Дюжаррік заперечив свою вчорашню заяву з засудженням ударів по російському Татарстану: каже, що неправильно почув запитання. Про це він заявив у коментарі Голосу Америки.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Він заявив, що "неправильно почув запитання", і якби його спитали ще раз – то він би "так не відповів".

"Ми маємо чітку позицію – ми хочемо, щоб було покладено край цьому конфлікту відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї, міжнародного права та територіальної цілісності України", – додав посадовець.

Учора Дюжарріка запитав російський пропагандист, чи має ООН коментар щодо дронового удару по Татарстану.

"Ми виступаємо проти всіх нападів на цивільну інфраструктуру та закликаємо їх припинити", – відповів тоді прессекретар.

Читайте також: "Вибили табуретку з-під ніг". Україна вдарила по стратегічних тилах РФ. Що це означає

Зранку 2 квітня безпілотники атакували російське підприємство в Єлабузі, яке випускає дрони Shahed. Співрозмовник LIGA.net у Міноборони заявив, що за цими ударами стоїть Головне управління розвідки.

Пізніше співрозмовник у ГУР уточнив наслідки атаки: виробничі потужності підприємства зазнали серйозних пошкоджень.

Того ж дня безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу в Нижньокамську. Власні джерела LIGA.net повідомили, що це була спільна операція Служби безпеки України та ГУР.

Читайте також: Удари по Татарстану. Україна змогла створити засіб, потужніший за Shahed – аналітик Киричевський