На аэродроме Морозовск уничтожены шесть самолетов оккупантов, еще восемь – повреждены

По словам собеседника LIGA.net, это спецоперация СБУ и Сил обороны

Морозовск (Фото: ресурс оккупантов)

На российском аэродроме Морозовск в Ростовской области в результате ночной атаки дронов уничтожены по меньшей мере шесть самолетов оккупантов. Собеседник LIGA.net в силовых структурах сообщил, что это результат работы Службы безопасности Украины и Сил обороны.

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По словам собеседника, кроме шести уничтоженных, еще восемь самолетов получили существенные повреждения. Кроме того, около 20 российских солдат погибли или получили ранения.

На аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34 – именно такие самолеты враг использует для того, чтобы сбрасывать управляемые авиабомбы по позициям ВСУ и прифронтовым украинским городам.

Ранее OSINT-иссследователь MT Anderson написал, что 4 апреля на авиабазе в Морозовске были расположены 24 истребителя Су-34 и три самолета Су-35, которые сбрасывают на украинские позиции управляемые авиационные бомбы.

В ночь на 5 апреля там раздались взрывы.

Фото: MT Anderson/X

В сентябре 2023 года стало известно, что Россия начала размещать на Ту-95МС в Энгельсе шины, надеясь, что они защитят их от украинских дронов-камикадзе или дронов, сбрасывающих боеприпасы, как это было в атаке на аэродром в Пскове.

В начале 2023 года после первых атак на аэродром Энгельс там появились защитные барьеры.

В начале осени в ГУР признали, что по аэродромам Энгельс и Дягилево били старыми советскими беспилотниками Ту-141 "Стриж".

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