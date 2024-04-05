На аеродромі Морозовськ знищено шість літаків окупантів, ще вісім – пошкоджено

За словами співрозмовника LIGA.net, це спецоперація СБУ та Сил оборони

Морозовськ (Фото: ресурс окупантів)

На російському аеродромі Морозовськ у Ростовській області унаслідок нічної атаки дронів знищено щонайменше шість літаків окупантів. Співрозмовник LIGA.net у силових структурах повідомив, що це результат роботи Служби безпеки України та Сил оборони.

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За словами співрозмовника, окрім шести знищених, ще вісім літаків зазнали суттєвих пошкоджень. Крім того, близько 20 російських солдатів загинули або зазнали поранень.

На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34 — саме такі літаки ворог використовує для того, щоб скидати керовані авіабомби по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

Раніше OSINT-дослідник MT Anderson написав, що 4 квітня на авіабазі в Морозовську були розташовані 24 винищувачі Су-34 і три літаки Су-35, які скидають на українські позиції керовані авіаційні бомби.

У ніч проти 5 квітня там пролунали вибухи.

Фото: MT Anderson/X

У вересні 2023 року стало відомо, що Росія почала розміщувати на Ту-95МС в Енгельсі шини, сподіваючись, що вони захистять їх від українських дронів-камікадзе або дронів, які скидають боєприпаси, як це було в атаці на аеродром у Пскові.

На початку 2023 року після перших атак на аеродром Енгельс там з'явилися захисні бар'єри.

На початку осені в ГУР визнали, що по аеродромах Енгельс і Дягілєво били старими радянськими безпілотниками Ту-141 "Стриж".

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