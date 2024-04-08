В России выгорел ракетный корабль "Серпухов": внутри полностью уничтожены его средства связи и автоматизации. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ГУР сообщили, что 7 апреля на территории военно-морской базы России в городе Балтийск Калининградской области, в результате пожара выведен из строя ракетный корабль "Серпухов".

В разведке отметили, что это российское судно проекта 21631 "Буян-М", спущенное государством-агрессором на воду в 2015 году.

По данным разведки, восстановление боеспособности "Серпухова" потребует длительного времени.

СПРАВКА. "Серпухов" до конца 2016 года был в составе Черноморского флота, затем вошел в состав Балтийского флота РФ.



Он оборудован установкой вертикального пуска 3С14 на восемь крылатых ракет "Оникс", в перспективе 3M22 "Циркон", а также "Калибр", что позволяет наносить удары этими ракетами по наземным целям на расстояние до 1500 км.



Артиллерийское вооружение корабля представлено одной 100 мм АУ А-190 "Универсал" и одной 30 мм автоматической АУ АК-630М-2 "Дуэт" с двумя шестиствольными вращающимися пушками. Судно также вооружено двумя пусковыми установками ЗУР 3М-47 "Гибка", двумя 14,5 мм и тремя 7,62 мм пулеметами. "Серпухов" до конца 2016 года был в составе Черноморского флота, затем вошел в состав Балтийского флота РФ.Он оборудован установкой вертикального пуска 3С14 на восемь крылатых ракет "Оникс", в перспективе 3M22 "Циркон", а также "Калибр", что позволяет наносить удары этими ракетами по наземным целям на расстояние до 1500 км.Артиллерийское вооружение корабля представлено одной 100 мм АУ А-190 "Универсал" и одной 30 мм автоматической АУ АК-630М-2 "Дуэт" с двумя шестиствольными вращающимися пушками. Судно также вооружено двумя пусковыми установками ЗУР 3М-47 "Гибка", двумя 14,5 мм и тремя 7,62 мм пулеметами.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки 23 марта по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.

По данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

Глава Минобороны Британии Грант Шаппс заявил, что Черноморский флот РФ пока "функционально не активен", а Россия сейчас вынуждена ограничивать свой флот портом – и даже там ее корабли тонут.

Читайте также: Командующий ВМС: Россияне приспосабливаются – предварительные методы атаки могут не работать