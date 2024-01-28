Командувач ВМС: Росіяни пристосовуються – попередні методи атаки можуть не працювати

"Ворог пристосовується, і ми повинні пристосовуватися. Сучасна війна – це війна технологій", – каже Олексій Неїжпапа

Олексій Неїжпапа (Скриншот з відео)

Попередні методи українських атак по російських загарбниках у Чорному морі можуть більше не працювати, оскільки окупанти пристосовуються. Українці теж повинні пристосовуватися, оскільки задля перемоги у війні необхідно перемогти у технологічному сенсі. Про це заявив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

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Він зазначив, що морська війна має дві мети – не дати флоту РФ змоги напасти на Україну та забезпечити доступ кораблів до українських портів.

Проте оскільки скоро вже наступить третій рік російського вторгнення, Неїжпапа попередив, що попередні методи атаки можуть більше не працювати.

"Ворог пристосовується, і ми повинні пристосовуватися. Сучасна війна – це війна технологій. Хто переможе в технологічному сенсі, той і матиме перемогу (у війні – Ред.)", – сказав він.

Неїжпапа заявив, що Україна могла б швидше виграти війну, якби отримала від західних партнерів дозвіл використовувати далекобійну зброю їхнього виробництва для ударів по військових цілях на території Росії.

Командувач ВМС повідомив, що Україна може і має повне право вдарити по російських кораблях на новій морській базі в Абхазії (окупована територія Грузії).

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може довести, що РФ примириться з повною втратою свого Чорноморського флоту.

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