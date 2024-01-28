Командувач ВМС про удари західною зброєю по РФ: Україна б швидше перемогла

"Звісно, якби у нас були безмежні спроможності, повірте, війна розгорнулася б зовсім інакше", – зазначив Олексій Неїжпапа

Олексій Неїжпапа (Фото: соцмережі)

Україна могла б швидше виграти війну, якби отримала від західних партнерів дозвіл використовувати далекобійну зброю їхнього виробництва для ударів по військових цілях на території Росії. Про це заявив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

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Журналіст запитав, чи зможе Україна швидше виграти війну, якщо отримає від партнерів дозвіл використовувати зброю великої дальності західного виробництва (зокрема, ракети Storm Shadow та ATACMS) проти військових цілей на території РФ.

"Звичайно, що швидше Збройні сили отримають необхідний бойовий потенціал і певні можливості для знищення інфраструктурних об’єктів противника, то швидше ми переможемо. Як військовий скажу таке: ворог, знаючи бойові можливості [наших] збройних сил, відповідно реагує на наші дії. Тому, звісно, якби у нас були безмежні [військові] спроможності, повірте, війна розгорнулася б зовсім інакше", – відповів Неїжпапа.

За його словами, якби Україна мала ті чи інші види далекобійної зброї, які можна було б використовувати глибше на території Росії, то, звісно, окупанти поводилися б по-іншому, зокрема і на полі бою.

"Путін поводиться як дрібний гангстер, який знає, що якщо йому відповідатимуть удар за ударом, він не почне бійку... Якщо він зрозуміє, що Україна може дати відсіч і змусити його справді відчути біль, звичайно, він закінчить це все", – підсумував він.

Неїжпапа заявив, що Україна може і має повне право вдарити по російських кораблях на новій морській базі в Абхазії (окупована територія Грузії).

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники за допомогою далекобійної зброї від країн-партнерів знищили 26 гелікоптерів та 12 літаків російських загарбників за один день. Ймовірно, він мав на увазі далекобійні ракети ATACMS з касетною бойовою частиною.

У ніч проти 26 грудня Сили оборони завдали удару по порту тимчасово окупованої Феодосії, командувач Повітряних сил заявив про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". Речник Повітряних сил натякнув, що для атаки могли використовувати "не одну ракету Storm Shadow".

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