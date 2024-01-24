Кулеба обіцяє: Україна не битиме ракетами TAURUS по Москві, ми ніколи не здамося

Кулеба заявив, що ракети потрібні Україні для знищення військових об'єктів РФ на окупованих територіях

Дмитро Кулеба (Фото: EPA/GIAN EHRENZELLER)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не збирається бити по території Росії ракетами TAURUS, якщо Німеччина передасть їх Силам оборони. Про це він повідомив в інтерв'ю Bild.

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За його словами, якщо Росія переможе Україну, диктатор Володимир Путін нападе на країни НАТО.

Він зазначив, що Київ не має наміру здаватися у питанні ракет TAURUS і продовжує переговори з німецьким урядом.

"Ми ніколи не здамося. Все залежить від політичних обставин, дійсних потреб та потреб фронту", – сказав Кулеба.

Дипломат заявив, що далекобійні ракети не потрібні Україні для атак по російській території.

"Нам не потрібний TAURUS для нападу на Москву або будь-яку іншу частину території Росії. Нам потрібен TAURUS, щоб знищити російську військову інфраструктуру в тилу на території України", – резюмував глава МЗС.

На тлі інформаційного шуму в західних ЗМІ про "повільний" контрнаступ ЗСУ в умовах повної переваги РФ у повітрі та тотального мінування Німеччина продовжувала послідовно відмовлятися надавати ЗСУ крилаті ракети Taurus.

17 січня Бундестаг провалив голосування за проєкт резолюції щодо постачання в Україну далекобійних ракет Taurus, але спільний законопроєкт залишається чинним – голосування може відбутися до 22 лютого.

Німецька компанія Taurus Systems GmbH може у найкоротший термін запустити нове виробництво далекобійних ракет Taurus, які вже тривалий час просить Україна.

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