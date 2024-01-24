Кулеба обіцяє: Україна не битиме ракетами TAURUS по Москві, ми ніколи не здамося
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не збирається бити по території Росії ракетами TAURUS, якщо Німеччина передасть їх Силам оборони. Про це він повідомив в інтерв'ю Bild.
За його словами, якщо Росія переможе Україну, диктатор Володимир Путін нападе на країни НАТО.
Він зазначив, що Київ не має наміру здаватися у питанні ракет TAURUS і продовжує переговори з німецьким урядом.
"Ми ніколи не здамося. Все залежить від політичних обставин, дійсних потреб та потреб фронту", – сказав Кулеба.
Дипломат заявив, що далекобійні ракети не потрібні Україні для атак по російській території.
"Нам не потрібний TAURUS для нападу на Москву або будь-яку іншу частину території Росії. Нам потрібен TAURUS, щоб знищити російську військову інфраструктуру в тилу на території України", – резюмував глава МЗС.
- На тлі інформаційного шуму в західних ЗМІ про "повільний" контрнаступ ЗСУ в умовах повної переваги РФ у повітрі та тотального мінування Німеччина продовжувала послідовно відмовлятися надавати ЗСУ крилаті ракети Taurus.
- 17 січня Бундестаг провалив голосування за проєкт резолюції щодо постачання в Україну далекобійних ракет Taurus, але спільний законопроєкт залишається чинним – голосування може відбутися до 22 лютого.
- Німецька компанія Taurus Systems GmbH може у найкоротший термін запустити нове виробництво далекобійних ракет Taurus, які вже тривалий час просить Україна.
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