Кулеба обещает: Украина не будет бить ракетами TAURUS по Москве, мы никогда не сдадимся

Кулеба заявил, что ракеты нужны Украине для уничтожения военных объектов РФ на оккупированных территориях

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA/GIAN EHRENZELLER)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не собирается бить по территории России ракетами TAURUS, если Германия передаст их Силам обороны. Об этом он сообщил в интервью Bild.

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По его словам, если Россия победит Украину, то диктатор Владимир Путин нападет на страны НАТО.

Он отметил, что Киев не собирается сдаваться в вопросе ракет TAURUS и продолжает переговоры с немецким правительством.

"Мы никогда не сдадимся. Все зависит от политических обстоятельств, действительных потребностей и потребностей фронта", — сказал Кулеба.

Дипломат заявил, что дальнобойные ракеты не нужны Украине для атак по российской территории.

"Нам не нужен TAURUS для нападения на Москву или любую другую часть территории России. Нам нужен TAURUS, чтобы уничтожить российскую военную инфраструктуру в тылу на территории Украины", — резюмировал глава МИД.

На фоне информационного шума в западных СМИ о "медленном"контрнаступлении ВСУ в условиях полного превосходства РФ в воздухе и тотального минирования Германия продолжала последовательно отказываться предоставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.

17 января Бундестаг провалил голосование за проект резолюции по поставкам в Украину дальнобойных ракет Taurus, но совместный законопроект остается в силе – голосование может состояться до 22 февраля.

Немецкая компания Taurus Systems GmbH может в кратчайшие сроки запустить новое производство дальнобойных ракет Taurus, которые уже продолжительное время запрашивает Украина.

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