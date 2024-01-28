Командующий ВМС об ударах западным оружием по РФ: Украина бы быстрее победила

"Конечно, если бы у нас были безграничные возможности, поверьте, война развернулась бы совсем иначе", – отметил Алексей Неижпапа

Алексей Неижпапа (Фото: соцсети)

Украина могла бы быстрее выиграть войну, если бы получила от западных партнеров разрешение использовать дальнобойное оружие их производства для ударов по военным целям на территории России. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа в интервью британскому телеканалу Sky News.

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Журналист спросил, сможет ли Украина быстрее выиграть войну, если получит от партнеров разрешение использовать оружие большой дальности западного производства (в частности ракеты Storm Shadow и ATACMS) против военных целей на территории РФ.

"Конечно, чем быстрее Вооруженные силы получат необходимый боевой потенциал и определенные возможности для уничтожения инфраструктурных объектов противника, тем быстрее мы победим. Как военный скажу следующее: враг, зная боевые возможности [наших] вооруженных сил, соответственно реагирует на наши действия. Поэтому, конечно, будь у нас безграничные [военные] возможности, поверьте, война развернулась бы совсем иначе", – ответил Неижпапа.

По его словам, если бы у Украины были те или иные виды дальнобойного оружия, которые можно было бы использовать глубже на территории России, то, конечно, оккупанты вели бы себя по-другому, в том числе и на поле боя.

"Путин ведет себя как мелкий гангстер, который знает, что если ему будут отвечать удар за ударом, он не начнет драку... Если он поймет, что Украина может дать отпор и заставить его действительно почувствовать боль, конечно, он закончит это все", – подытожил он.

Неижпапа заявил, что Украина может и имеет полное право ударить по российским кораблям на новой морской базе в Абхазии (оккупированная территория Грузии).

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники с помощью дальнобойного оружия от стран-партнеров уничтожили 26 вертолетов и 12 самолетов российских захватчиков за один день. Вероятно, он имел в виду дальнобойные ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.

В ночь на 26 декабря Силы обороны нанесли удар по порту временно оккупированной Феодосии, командующий Воздушными силами заявил об уничтожении крупного десантного корабля "Новочеркасск". Спикер Воздушных сил намекнул, что для атаки могли использовать "не одну ракету Storm Shadow".

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