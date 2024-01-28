Командующий ВМС: Россияне приспосабливаются – предыдущие методы атаки могут не работать

"Враг приспосабливается, и мы должны приспосабливаться. Современная война – это война технологий", – говорит Алексей Неижпапа

Алексей Неежпапа (Скриншот с видео)

Предыдущие методы украинских атак по российским захватчикам в Черном море могут больше не работать, поскольку оккупанты приспосабливаются. Украинцы тоже должны приспосабливаться, поскольку для победы в войне необходимо победить в технологическом смысле. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа в интервью британскому телеканалу Sky News.

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Он отметил, что у морской войны две цели – не дать флоту РФ возможности напасть на Украину и обеспечить доступ кораблей к украинским портам.

Однако поскольку скоро уже наступит третий год российского вторжения, Неижпапа предупредил, что предыдущие методы атаки могут больше не работать.

"Враг приспосабливается, и мы должны приспосабливаться. Современная война – это война технологий. Кто победит в технологическом смысле, тот и одержит победу (в войне – Ред.)", – сказал он.

Неежпапа заявил, что Украина могла бы скорее выиграть войну, если бы получила от западных партнеров разрешение использовать дальнобойное оружие их производства для ударов по военным целям на территории России.

Командующий ВМС сообщил, что Украина может и имеет полное право ударить по российским кораблям на новой морской базе в Абхазии (оккупированная территория Грузии).

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может доказать, что РФ примирится с полной потерей своего Черноморского флота.

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