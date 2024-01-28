Командующий ВМС: Россияне приспосабливаются – предыдущие методы атаки могут не работать
Предыдущие методы украинских атак по российским захватчикам в Черном море могут больше не работать, поскольку оккупанты приспосабливаются. Украинцы тоже должны приспосабливаться, поскольку для победы в войне необходимо победить в технологическом смысле. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа в интервью британскому телеканалу Sky News.
Он отметил, что у морской войны две цели – не дать флоту РФ возможности напасть на Украину и обеспечить доступ кораблей к украинским портам.
Однако поскольку скоро уже наступит третий год российского вторжения, Неижпапа предупредил, что предыдущие методы атаки могут больше не работать.
"Враг приспосабливается, и мы должны приспосабливаться. Современная война – это война технологий. Кто победит в технологическом смысле, тот и одержит победу (в войне – Ред.)", – сказал он.
- Неежпапа заявил, что Украина могла бы скорее выиграть войну, если бы получила от западных партнеров разрешение использовать дальнобойное оружие их производства для ударов по военным целям на территории России.
- Командующий ВМС сообщил, что Украина может и имеет полное право ударить по российским кораблям на новой морской базе в Абхазии (оккупированная территория Грузии).
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может доказать, что РФ примирится с полной потерей своего Черноморского флота.
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