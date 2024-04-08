У Балтійському морі горів російський ракетний корабель "Серпухов" – розвідка
В Росії вигорів ракетний корабель "Серпухов": всередині повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.
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У ГУР повідомили, що 7 квітня на території військово-морської бази Росії у місті Балтійськ Калінінградської області, внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Серпухов".
У розвідці зазначили, що це російське судно проєкту 21631 "Буян-М", спущене державою-агресором на воду у 2015 році.
За даними розвідки, відновлення боєздатності "Серпухова" потребуватиме тривалого часу.
ДОВІДКА."Серпухов" до кінця 2016 року був у складі Чорноморського флоту, потім увійшов до складу Балтійського флоту РФ.
Він обладнаний установкою вертикального пуску 3С14 на вісім крилатих ракет "Онікс", у перспективі 3M22 "Циркон", а також "Калібр", що дозволяє завдавати ударів цими ракетами по наземних цілях на відстань до 1500 км.
Артилерійське озброєння корабля представлене однією 100 мм АУ А-190 "Універсал" і однією 30 мм автоматичною АУ АК-630М-2 "Дует" з двома шестиствольними гарматами, що обертаються. Судно також озброєне двома пусковими установками ЗУР 3М-47 "Гибка", двома 14,5 мм і трьома 7,62 мм кулеметами.
- Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки 23 березня по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значної шкоди Чорноморському флоту РФ.
- За даними військових, Сили оборони вразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.
- Глава Міноборони Британії Грант Шаппс заявив, що Чорноморський флот РФ поки що "функціонально не активний", а Росія зараз змушена обмежувати свій флот портом – і навіть там її кораблі тонуть.
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