В Росії вигорів ракетний корабель "Серпухов": всередині повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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У ГУР повідомили, що 7 квітня на території військово-морської бази Росії у місті Балтійськ Калінінградської області, внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Серпухов".

У розвідці зазначили, що це російське судно проєкту 21631 "Буян-М", спущене державою-агресором на воду у 2015 році.

За даними розвідки, відновлення боєздатності "Серпухова" потребуватиме тривалого часу.

ДОВІДКА. "Серпухов" до кінця 2016 року був у складі Чорноморського флоту, потім увійшов до складу Балтійського флоту РФ.



Він обладнаний установкою вертикального пуску 3С14 на вісім крилатих ракет "Онікс", у перспективі 3M22 "Циркон", а також "Калібр", що дозволяє завдавати ударів цими ракетами по наземних цілях на відстань до 1500 км.



Артилерійське озброєння корабля представлене однією 100 мм АУ А-190 "Універсал" і однією 30 мм автоматичною АУ АК-630М-2 "Дует" з двома шестиствольними гарматами, що обертаються. Судно також озброєне двома пусковими установками ЗУР 3М-47 "Гибка", двома 14,5 мм і трьома 7,62 мм кулеметами. "Серпухов" до кінця 2016 року був у складі Чорноморського флоту, потім увійшов до складу Балтійського флоту РФ.Він обладнаний установкою вертикального пуску 3С14 на вісім крилатих ракет "Онікс", у перспективі 3M22 "Циркон", а також "Калібр", що дозволяє завдавати ударів цими ракетами по наземних цілях на відстань до 1500 км.Артилерійське озброєння корабля представлене однією 100 мм АУ А-190 "Універсал" і однією 30 мм автоматичною АУ АК-630М-2 "Дует" з двома шестиствольними гарматами, що обертаються. Судно також озброєне двома пусковими установками ЗУР 3М-47 "Гибка", двома 14,5 мм і трьома 7,62 мм кулеметами.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки 23 березня по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значної шкоди Чорноморському флоту РФ.

За даними військових, Сили оборони вразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Глава Міноборони Британії Грант Шаппс заявив, що Чорноморський флот РФ поки що "функціонально не активний", а Росія зараз змушена обмежувати свій флот портом – і навіть там її кораблі тонуть.

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