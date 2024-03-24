Масована атака на Крим. Командувач Повітряних сил подякував морякам і льотчикам ЗСУ

Микола Олещук наголосив, що "небо і море – одного кольору"

Микола Олещук (Фото: t.me/MykolaOleshchuk)

Командувач Повітряних сил Микола Олещук після найтривалішої атаки на тимчасово окупований Крим подякував українським льотчикам і морякам.

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"Небо і море одного кольору! Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу! Крим – НАШ! Разом – до перемоги!" – написав він.

Ввечері 23 березня у Криму було оголошено повітряну тривогу, яка тривала півтори години. Весь цей час у Севастополі гриміли вибухи, місцеві назвали атаку наймасованішою за весь час війни.

Севастопольський гауляйтер Михайло Развожаєв традиційно заявив про нібито успішну роботу російської протиповітряної оборони і про 10 нібито збитих ракет. Проте севастопольці показали відео з явними прильотами:

У лютому у ГУР закликали цивільних на півострові утриматись від користування незаконно побудованим Кримським мостом.

В оприлюдненому 11 березня фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму" начальник ГУР Буданов заявив, що українські диверсійні рейди у Чорному морі – це підготовка до "серйозної операції" в тимчасово окупованому Криму.

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