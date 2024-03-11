Буданов: Усі наші дії в Чорному морі — це підготовка до серйозної операції у Криму

Буданов заявив, що мешканці Криму, які живуть в окупації вже 10 років, повинні знати, що їх не забули

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що українські диверсійні рейди у Чорному морі – це підготовка до "серйозної операції" в тимчасово окупованому Криму. Про це він повідомив у документальному фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму".

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За його словами, операції в Чорному морі – це перевірка "правильності тверджень про шляхи підходу та відходу звідти".

Він зазначив, що це "хороший посил" для мешканців півострова, які живуть в окупації вже 10 років.

"Багато хто вірить у те, що їх забули", – сказав Буданов.

Вранці 5 березня у Криму було знищено патрульний корвет Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов". У військовій розвідці заявили, що місія стала можливою у співпраці ГУР з Військово-морськими силами та за підтримки Мінцифри. Судно знищили дронами Magura V5.

Під час знищення російського патрульного корабля було поранено щонайменше 27 окупантів, безповоротні втрати загарбників – семеро моряків.

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"Сергія Котова" було знищено з другої спроби, екіпаж частково врятовано, заявив речник ВМС Плетенчук у коментарі LIGA.net.

Корабель отримував ушкодження і раніше. Це сталося у вересні 2023 року, але його відправили на ремонт.

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