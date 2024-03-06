Знищення "Сергія Котова". ГУР: Мінімум 27 окупантів поранено, безповоротні втрати – сім

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Під час знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов" було поранено щонайменше 27 окупантів, безповоротні втрати загарбників – сім моряків. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

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За уточненою інформацією розвідки, принаймні 27 членів екіпажу "Сергія Котова" зазнали поранень різного ступеня тяжкості.



Попередньо, безповоротні втрати серед особового складу судна РФ склали сім моряків, пише ГУР.

Відомство зауважило, що ця інформація уточнюється.

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Читайте великий текст LIGA.net про те, як потопили корабель "Сергій Котов" та чому це важливо.

про те, як потопили корабель "Сергій Котов" та чому це важливо. Вчора вранці в тимчасово окупованому Криму був знищений патрульний корвет Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов".

У воєнній розвідці заявили, що місія стала можливою у співпраці ГУР з Військово-морськими силами та за підтримки Мінцифри. Судно знищили дронами Magura V5.

"Сергія Котова" було знищено з другої спроби, екіпаж частково врятовано, заявив речник ВМС Плетенчук у коментарі LIGA.net .

. Корабель отримував ушкодження і раніше. Це сталося у вересні 2023 року, проте його відправили на ремонт.

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