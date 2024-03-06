Уничтожение "Сергея Котова". ГУР: Минимум 27 оккупантов ранены, безвозвратных потерь семь

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Во время уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов" были ранены по меньшей мере 27 оккупантов, безвозвратные потери захватчиков – семь моряков. Об этом сообщает Главное управление разведки.

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По уточненной информации разведки, по крайней мере 27 членов экипажа "Сергея Котова" получили ранения разной степени тяжести.



Предварительно, безвозвратные потери среди личного состава судна РФ составили семь моряков, пишет ГУР.

Ведомство отметило, что данная информация уточняется.

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Читайте большой текст LIGA.net о том, как потопили корабль Сергей Котов и почему это важно.

о том, как потопили корабль Сергей Котов и почему это важно. Вчера утром во временно оккупированном Крыму был уничтожен патрульный корвет Черноморского флота РФ Сергей Котов.

В военной разведке заявили, что миссия стала возможной в сотрудничестве ГУР с Военно-морскими силами и при поддержке Минцифры. Судно уничтожили дронами Magura V5.

"Сергей Котов" был уничтожен со второй попытки, экипаж частично спасен, заявил спикер ВМС Плетенчук в комментарии LIGA.net .

. Корабль получал повреждения и раньше. Это произошло в сентябре 2023 года, однако его отправили на ремонт.

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