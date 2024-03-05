Били дронами Magura 5 по бортах. У ГУР розкрили деталі знищення корабля "Сергій Котов" у Криму

Патрульний корвет "Сергій Котов" був знищений неподалік від Керченської протоки в Чорному морі

Корвет "Сергій Котов" (Фото: ресурс окупантів)

У Головному управлінні розвідки Міноборони офіційно підтвердили знищення патрульного катера "Сергій Котов" Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму в ніч проти 5 березня.

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Розвідники заявляють, що операцію здійснював спеціальний підрозділ Group 13.

Місія стала можливою у співпраці ГУР з Військово-морськими силами та за підтримки Мінцифри.

У результаті удару морськими дронами Magura 5 корабель проєкту 22160 отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів.

Судно було уражене неподалік від Керченської протоки.

Вартість затопленого корабля становить близько 65 млн доларів.

Відео удару можна переглянути за посиланням.

ДОВІДКА "Сергій Котов" – третій серійний (четвертий за рахунком) патрульний корабель (корвет) проєкту 22160. Корабель спустили на воду на верфі "Затока" в січні 2021 року, він став у стрій у липні 2022 року. Мав на озброєнні 76-мм артилерійську установку АК-176МА, багатоканальний зенітний ракетний комплекс "Штиль-1", зенітний ракетний комплекс ближньої дії 3М-47 "Гибка", два малогабаритні дистанційно керовані протидиверсійні гранатометні комплекси. Можливе базування вертольота Ка-27ПС. "Сергій Котов" – третій серійний (четвертий за рахунком) патрульний корабель (корвет) проєкту 22160. Корабель спустили на воду на верфі "Затока" в січні 2021 року, він став у стрій у липні 2022 року. Мав на озброєнні 76-мм артилерійську установку АК-176МА, багатоканальний зенітний ракетний комплекс "Штиль-1", зенітний ракетний комплекс ближньої дії 3М-47 "Гибка", два малогабаритні дистанційно керовані протидиверсійні гранатометні комплекси. Можливе базування вертольота Ка-27ПС.

20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.

30 січня Стратком ЗСУ повідомив, що українські захисники успішно вразили станцію радіолокації російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.

Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст перестане існувати вже 2024 року. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Володимира Путіна.

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