У захопленому росіянами Криму було потоплено патрульний катер Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов". Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах оборони.

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У ніч проти 5 березня пропагандисти окупантів писали про атаку українських військових на Крим та перекриття Керченського мосту.

Корабель "Сергій Котов" потрапив під удар морського дрона в районі тимчасово окупованої Керчі.

Після ураження судно затонуло та не підлягає відновленню.

У мережі публікують нібито відео моменту удару по катеру загарбників. Увага. На записі є лайка.

Ця ціль вже потрапляла під удар у вересні 2023 року, тоді корабель було серйозно пошкоджено та відправлено на ремонт.

ДОВІДКА "Сергій Котов" – третій серійний (четвертий за рахунком) патрульний корабель (корвет) проєкту 22160. Корабель спустили на воду на верфі "Затока" у січні 2021 року, він став у стрій у липні 2022 року. Мав на озброєнні 76-мм артилерійську установку АК-176МА, багатоканальний зенітний ракетний комплекс "Штиль-1", зенітний ракетний комплекс ближньої дії 3М-47 "Гибка", два малогабаритні дистанційно-керовані протидиверсійні гранатометні комплекси. Можливе базування вертольота Ка-27ПС. "Сергій Котов" – третій серійний (четвертий за рахунком) патрульний корабель (корвет) проєкту 22160. Корабель спустили на воду на верфі "Затока" у січні 2021 року, він став у стрій у липні 2022 року. Мав на озброєнні 76-мм артилерійську установку АК-176МА, багатоканальний зенітний ракетний комплекс "Штиль-1", зенітний ракетний комплекс ближньої дії 3М-47 "Гибка", два малогабаритні дистанційно-керовані протидиверсійні гранатометні комплекси. Можливе базування вертольота Ка-27ПС.

20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.

30 січня Стратком ЗСУ повідомив, що українські захисники успішно вразили станцію радіолокації російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.

Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст перестане існувати вже в 2024 році. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Володимира Путіна.

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