У Криму знищено російський військовий корабель "Сергій Котов". Момент удару потрапив на відео
У захопленому росіянами Криму було потоплено патрульний катер Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов". Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах оборони.
У ніч проти 5 березня пропагандисти окупантів писали про атаку українських військових на Крим та перекриття Керченського мосту.
Корабель "Сергій Котов" потрапив під удар морського дрона в районі тимчасово окупованої Керчі.
Після ураження судно затонуло та не підлягає відновленню.
У мережі публікують нібито відео моменту удару по катеру загарбників. Увага. На записі є лайка.
Ця ціль вже потрапляла під удар у вересні 2023 року, тоді корабель було серйозно пошкоджено та відправлено на ремонт.
- 20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.
- 30 січня Стратком ЗСУ повідомив, що українські захисники успішно вразили станцію радіолокації російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.
- Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст перестане існувати вже в 2024 році. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Володимира Путіна.
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