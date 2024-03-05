У захопленому росіянами Криму було потоплено патрульний катер Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов". Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах оборони.

У ніч проти 5 березня пропагандисти окупантів писали про атаку українських військових на Крим та перекриття Керченського мосту.

Корабель "Сергій Котов" потрапив під удар морського дрона в районі тимчасово окупованої Керчі.

Після ураження судно затонуло та не підлягає відновленню.

У мережі публікують нібито відео моменту удару по катеру загарбників. Увага. На записі є лайка.

Ця ціль вже потрапляла під удар у вересні 2023 року, тоді корабель було серйозно пошкоджено та відправлено на ремонт.

ДОВІДКА
"Сергій Котов" – третій серійний (четвертий за рахунком) патрульний корабель (корвет) проєкту 22160. Корабель спустили на воду на верфі "Затока" у січні 2021 року, він став у стрій у липні 2022 року. Мав на озброєнні 76-мм артилерійську установку АК-176МА, багатоканальний зенітний ракетний комплекс "Штиль-1", зенітний ракетний комплекс ближньої дії 3М-47 "Гибка", два малогабаритні дистанційно-керовані протидиверсійні гранатометні комплекси. Можливе базування вертольота Ка-27ПС.
  • 20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.
  • 30 січня Стратком ЗСУ повідомив, що українські захисники успішно вразили станцію радіолокації російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.
  • Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст перестане існувати вже в 2024 році. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Володимира Путіна.

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