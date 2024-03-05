В захваченном россиянами Крыму был потоплен патрульный катер Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах обороны.

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В ночь на 5 марта пропагандисты оккупантов писали об атаке украинских военных на Крым и перекрытии Керченского моста.

Корабль "Сергей Котов" попал под удар морского дрона в районе временно оккупированной Керчи.

После поражения судно затонуло и не подлежит восстановлению.

В сети публикуют якобы видео момента удара по катеру захватчиков. Внимание. На записи присутствует мат.

Эта цель уже попадала под удар в сентябре 2023 года, тогда корабль был серьезно поврежден и отправлен на ремонт.

СПРАВКА "Сергей Котов" – третий серийный (четвертый по счету) патрульный корабль (корвет) проекта 22160. Корабль спустили на воду на верфи "Залив" в январе 2021 года, он стал в строй в июле 2022 года. Имел на вооружении 76-мм артиллерийскую установку АК-176МА, многоканальный зенитный ракетный комплекс "Штиль-1", зенитный ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 "Гибка", два малогабаритных дистанционно-управляемых противодиверсионных гранатометных комплекса ДП-65. Возможно базирование вертолета Ка-27ПС. "Сергей Котов" – третий серийный (четвертый по счету) патрульный корабль (корвет) проекта 22160. Корабль спустили на воду на верфи "Залив" в январе 2021 года, он стал в строй в июле 2022 года. Имел на вооружении 76-мм артиллерийскую установку АК-176МА, многоканальный зенитный ракетный комплекс "Штиль-1", зенитный ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 "Гибка", два малогабаритных дистанционно-управляемых противодиверсионных гранатометных комплекса ДП-65. Возможно базирование вертолета Ка-27ПС.

20 января начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.

30 января Стратком ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.

Буданов "хочет верить", что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Владимира Путина.

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