В Крыму уничтожен российский военный корабль "Сергей Котов". Момент удара попал на видео
В захваченном россиянами Крыму был потоплен патрульный катер Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах обороны.
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В ночь на 5 марта пропагандисты оккупантов писали об атаке украинских военных на Крым и перекрытии Керченского моста.
Корабль "Сергей Котов" попал под удар морского дрона в районе временно оккупированной Керчи.
После поражения судно затонуло и не подлежит восстановлению.
В сети публикуют якобы видео момента удара по катеру захватчиков. Внимание. На записи присутствует мат.
Эта цель уже попадала под удар в сентябре 2023 года, тогда корабль был серьезно поврежден и отправлен на ремонт.
СПРАВКА"Сергей Котов" – третий серийный (четвертый по счету) патрульный корабль (корвет) проекта 22160. Корабль спустили на воду на верфи "Залив" в январе 2021 года, он стал в строй в июле 2022 года. Имел на вооружении 76-мм артиллерийскую установку АК-176МА, многоканальный зенитный ракетный комплекс "Штиль-1", зенитный ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 "Гибка", два малогабаритных дистанционно-управляемых противодиверсионных гранатометных комплекса ДП-65. Возможно базирование вертолета Ка-27ПС.
- 20 января начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.
- 30 января Стратком ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.
- Буданов "хочет верить", что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Владимира Путина.
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