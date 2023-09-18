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В Черном море ВСУ поразили корабль "Сергей Котов". У Буданова рассказали о повреждениях

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2023, 18:27
В Черном море ВСУ поразили корабль
Корабль "Сергей Котов" (Фото: скриншот с видео)

В ночь на 14 сентября в Черном море Силы обороны поразили российский патрульный корабль "Сергей Котов". Об этом сообщил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net.

По его словам, сами россияне подтверждают результативную атаку на судно — в информационной справке об обстановке от 13-14 сентября начальник разведывательного отдела штаба округа полковник Филатов заявил о поражении кораблей.
Филатов написал, что 14 сентября в 04:40 были атакованы патрульные корабли "Василий Быков" и "Сергей Котов".
На втором корабле поврежден винт, есть пробоина в левом борту 50 на 100 см выше ватерлинии. 

"Оба эти поражения достаточно серьезны. Это означает, что на длительный период корабль "Сергей Котов" будет находиться на ремонте и не будет участвовать в агрессивных действиях государства-агрессора против Украины", — заявил Юсов.

  • В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.
  • Командующий Воздушными силами заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.
  • Версию о Storm Shadow, со ссылкой на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.

Смотрите видео: Как выглядит вражеский БДК "Минск" после удара Сил обороны по Севастополю: видео

Дмитрий Гриниченко, Юрий Смирнов
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