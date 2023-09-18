В Черном море ВСУ поразили корабль "Сергей Котов". У Буданова рассказали о повреждениях

В ночь на 14 сентября в Черном море Силы обороны поразили российский патрульный корабль "Сергей Котов". Об этом сообщил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net.

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По его словам, сами россияне подтверждают результативную атаку на судно — в информационной справке об обстановке от 13-14 сентября начальник разведывательного отдела штаба округа полковник Филатов заявил о поражении кораблей.

Филатов написал, что 14 сентября в 04:40 были атакованы патрульные корабли "Василий Быков" и "Сергей Котов".

На втором корабле поврежден винт, есть пробоина в левом борту 50 на 100 см выше ватерлинии.

"Оба эти поражения достаточно серьезны. Это означает, что на длительный период корабль "Сергей Котов" будет находиться на ремонте и не будет участвовать в агрессивных действиях государства-агрессора против Украины", — заявил Юсов.

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.

Командующий Воздушными силами заявил, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.

Версию о Storm Shadow, со ссылкой на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.

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