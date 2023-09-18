У Чорному морі ЗСУ вразили корабель "Сергей Котов". У Буданова розповіли про пошкодження

У ніч проти 14 вересня у Чорному морі Сили оборони вразили російський патрульний корабель "Сергей Котов". Про це повідомив представник української військової розвідки Андрій Юсов у коментарі LIGA.net.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, самі росіяни підтверджують результативну атаку на судно — в інформаційній довідці про ситуацію від 13-14 вересня начальник розвідувального відділу штабу округу полковник Філатов заявив про ураження кораблів.

Філатов написав, що 14 вересня о 04:40 було атаковано патрульні кораблі "Василий Быков" та "Сергей Котов".

На другому кораблі пошкоджено гвинт, є пробоїна у лівому борту 50 на 100 см вище за ватерлінію.

"Обидва ці ураження досить серйозні. Це означає, що на тривалий період корабель "Сергей Котов" перебуватиме на ремонті і не братиме участі в агресивних діях держави-агресора проти України", — заявив Юсов.

Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.

Командувач Повітряних сил заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow.

Версію про Storm Shadow, з посиланням на власні джерела, підтвердило британське видання Sky News.

Дивіться відео: Як виглядає ворожий ВДК "Мінськ" після удару Сил оборони Севастополем: відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.