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У Чорному морі ЗСУ вразили корабель "Сергей Котов". У Буданова розповіли про пошкодження

Этот материал также доступен на русском
18.09.2023, 18:27
У Чорному морі ЗСУ вразили корабель
Корабель "Сергей Котов" (Фото: скріншот з відео)

У ніч проти 14 вересня у Чорному морі Сили оборони вразили російський патрульний корабель "Сергей Котов". Про це повідомив представник української військової розвідки Андрій Юсов у коментарі LIGA.net.

За його словами, самі росіяни підтверджують результативну атаку на судно — в інформаційній довідці про ситуацію від 13-14 вересня начальник розвідувального відділу штабу округу полковник Філатов заявив про ураження кораблів.
Філатов написав, що 14 вересня о 04:40 було атаковано патрульні кораблі "Василий Быков" та "Сергей Котов".
На другому кораблі пошкоджено гвинт, є пробоїна у лівому борту 50 на 100 см вище за ватерлінію.

"Обидва ці ураження досить серйозні. Це означає, що на тривалий період корабель "Сергей Котов" перебуватиме на ремонті і не братиме участі в агресивних діях держави-агресора проти України", — заявив Юсов.

  • Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.
  • Командувач Повітряних сил заявив, що удару по Севастополю завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow.
  • Версію про Storm Shadow, з посиланням на власні джерела, підтвердило британське видання Sky News.

Дивіться відео: Як виглядає ворожий ВДК "Мінськ" після удару Сил оборони Севастополем: відео

Дмитро Гриниченко, Юрій Смірнов
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