Били дронами Magura 5 по бортам. В ГУР раскрыли детали уничтожения корабля "Сергей Котов"

Патрульный корвет "Сергей Котов" был уничтожен неподалеку от Керченского пролива в Черном море

Корвет "Сергей Котов" (Фото: ресурс оккупантов)

В Главном управлении разведки Минобороны официально подтвердили уничтожение патрульного катера "Сергей Котов" Черноморского флота России во временно оккупированном Крыму в ночь на 5 марта.

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Разведчики заявляют, что операцию осуществляло специальное подразделение Group 13.

Миссия стала возможной в сотрудничестве ГУР с Военно-морскими силами и при поддержке Минцифры.

В результате удара морскими дронами Magura 5 корабль проекта 22160 получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

Судно было поражено неподалеку от Керченского пролива.

Стоимость затопленного корабля составляет около 65 млн долларов.

Видео удара по цели можно посмотреть по ссылке.

СПРАВКА "Сергей Котов" – третий серийный (четвертый по счету) патрульный корабль (корвет) проекта 22160. Корабль спустили на воду на верфи "Залив" в январе 2021 года, он стал в строй в июле 2022 года. Имел на вооружении 76-мм артиллерийскую установку АК-176МА, многоканальный зенитный ракетный комплекс "Штиль-1", зенитный ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 "Гибка", два малогабаритных дистанционно управляемых противодиверсионных гранатометных комплекса ДП-65. Возможно базирование вертолета Ка-27ПС. "Сергей Котов" – третий серийный (четвертый по счету) патрульный корабль (корвет) проекта 22160. Корабль спустили на воду на верфи "Залив" в январе 2021 года, он стал в строй в июле 2022 года. Имел на вооружении 76-мм артиллерийскую установку АК-176МА, многоканальный зенитный ракетный комплекс "Штиль-1", зенитный ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 "Гибка", два малогабаритных дистанционно управляемых противодиверсионных гранатометных комплекса ДП-65. Возможно базирование вертолета Ка-27ПС.

20 января начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.

30 января Стратком ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.

Буданов "хочет верить", что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Владимира Путина.

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