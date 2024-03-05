Били дронами Magura 5 по бортам. В ГУР раскрыли детали уничтожения корабля "Сергей Котов"
В Главном управлении разведки Минобороны официально подтвердили уничтожение патрульного катера "Сергей Котов" Черноморского флота России во временно оккупированном Крыму в ночь на 5 марта.
Разведчики заявляют, что операцию осуществляло специальное подразделение Group 13.
Миссия стала возможной в сотрудничестве ГУР с Военно-морскими силами и при поддержке Минцифры.
В результате удара морскими дронами Magura 5 корабль проекта 22160 получил повреждения кормы, правого и левого бортов.
Судно было поражено неподалеку от Керченского пролива.
Стоимость затопленного корабля составляет около 65 млн долларов.
Видео удара по цели можно посмотреть по ссылке.
- 20 января начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.
- 30 января Стратком ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.
- Буданов "хочет верить", что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Владимира Путина.
Читайте также: Уничтожение "Цезаря Куникова". В России остается в строю пять БДК, еще четыре на ремонте — ВМС