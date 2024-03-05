Били дронами Magura 5 по бортам. В ГУР раскрыли детали уничтожения корабля "Сергей Котов"
Корвет "Сергей Котов" (Фото: ресурс оккупантов)

В Главном управлении разведки Минобороны официально подтвердили уничтожение патрульного катера "Сергей Котов" Черноморского флота России во временно оккупированном Крыму в ночь на 5 марта.

Разведчики заявляют, что операцию осуществляло специальное подразделение Group 13.

Миссия стала возможной в сотрудничестве ГУР с Военно-морскими силами и при поддержке Минцифры. 

В результате удара морскими дронами Magura 5 корабль проекта 22160 получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

Судно было поражено неподалеку от Керченского пролива.

Стоимость затопленного корабля составляет около 65 млн долларов. 

Видео удара по цели можно посмотреть по ссылке.

СПРАВКА
"Сергей Котов" – третий серийный (четвертый по счету) патрульный корабль (корвет) проекта 22160. Корабль спустили на воду на верфи "Залив" в январе 2021 года, он стал в строй в июле 2022 года. Имел на вооружении 76-мм артиллерийскую установку АК-176МА, многоканальный зенитный ракетный комплекс "Штиль-1", зенитный ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 "Гибка", два малогабаритных дистанционно управляемых противодиверсионных гранатометных комплекса ДП-65. Возможно базирование вертолета Ка-27ПС. 
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