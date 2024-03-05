"Сергій Котов" знищений з другої спроби, екіпаж частково врятований – ВМС ЗСУ

За словами Плетенчука, "Сергій Котов" був у Росії найновішим серед патрульних кораблів, його виробили у 2022 році

Сергій Котов (Скриншот)

Російський патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов" був знищений з другої спроби, екіпаж частково врятований. Про це LIGA.net розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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За його словами, це була не перша спроба знищити цей російський корабель, він отримував пошкодження і раніше. Це сталося у вересні 2023 року, але тоді його відправили на ремонт.

"Сергій Котов" виконував завдання з охорони акваторії Керченської протоки, яка є територіальними водами України, судноплавство в якій було заборонено Україною ще минулого року, тому що Україна має право видавати попередження щодо заборони на судноплавство у цьому районі", – зауважив Плетенчук.

Речник додав, що екіпаж корабля частково врятований, загалом він може нести на собі близько 70 осіб, а то й більше.

За словами Плетенчука, саме "Сергій Котов" був у Росії найновішим серед патрульних кораблів, його виробили у 2022 році.

"Він задумувався як корабель з модульними системами озброєння. Оглядачі нерідко думають, що він міг нести ракети типу "Калібр", але не міг, оскільки проєкт був не дуже вдалим", – пояснив речник ВМС.

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що місія стала можливою у співпраці ГУР з Військово-морськими силами та за підтримки Мінцифри.

У результаті удару морськими дронами Magura 5 корабель проєкту 22160 отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів.

20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.

30 січня Стратком ЗСУ повідомив, що українські захисники успішно вразили станцію радіолокації російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.

Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст перестане існувати вже у 2024 році. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Володимира Путіна.

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