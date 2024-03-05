"Сергій Котов" знищений з другої спроби, екіпаж частково врятований – ВМС ЗСУ
Російський патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов" був знищений з другої спроби, екіпаж частково врятований. Про це LIGA.net розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
За його словами, це була не перша спроба знищити цей російський корабель, він отримував пошкодження і раніше. Це сталося у вересні 2023 року, але тоді його відправили на ремонт.
"Сергій Котов" виконував завдання з охорони акваторії Керченської протоки, яка є територіальними водами України, судноплавство в якій було заборонено Україною ще минулого року, тому що Україна має право видавати попередження щодо заборони на судноплавство у цьому районі", – зауважив Плетенчук.
Речник додав, що екіпаж корабля частково врятований, загалом він може нести на собі близько 70 осіб, а то й більше.
За словами Плетенчука, саме "Сергій Котов" був у Росії найновішим серед патрульних кораблів, його виробили у 2022 році.
"Він задумувався як корабель з модульними системами озброєння. Оглядачі нерідко думають, що він міг нести ракети типу "Калібр", але не міг, оскільки проєкт був не дуже вдалим", – пояснив речник ВМС.
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