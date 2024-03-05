"Сергей Котов" уничтожен со второй попытки, экипаж частичного спасен – ВМС ВСУ
Российский патрульный корабль Черноморского флота РФ Сергей Котов был уничтожен со второй попытки, экипаж частично спасен. Об этом LIGA.net рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
По его словам, это была не первая попытка уничтожить данный российский корабль, он получал повреждения и раньше. Это произошло в сентябре 2023 года, но его отправили на ремонт.
"Сергей Котов" выполнял задачи по охране акватории Керченского пролива, который является территориальными водами Украины, судоходство в котором было запрещено Украиной еще в прошлом году, потому что Украина имеет право выдавать предупреждения о запрете на судоходство в этом районе", – отметил Плетенчук.
Спикер добавил, что экипаж корабля частично спасен, всего он может нести на себе около 70 оси, а то и больше.
По словам Плетенчука, именно Сергей Котов был в России новейшим среди патрульных кораблей, его произвели в 2022 году.
"Он задумывался как корабль с модульными системами вооружения. Обозреватели нередко полагают, что он мог нести ракеты типа Калибр, но не мог, поскольку проект был не очень удачным", – пояснил спикер ВМС.
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