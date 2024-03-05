"Сергей Котов" уничтожен со второй попытки, экипаж частичного спасен – ВМС ВСУ

По словам Плетенчука, Сергей Котов был в России новейшим среди патрульных кораблей, его произвели в 2022 году

Сергей Котов (Скриншот)

Российский патрульный корабль Черноморского флота РФ Сергей Котов был уничтожен со второй попытки, экипаж частично спасен. Об этом LIGA.net рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, это была не первая попытка уничтожить данный российский корабль, он получал повреждения и раньше. Это произошло в сентябре 2023 года, но его отправили на ремонт.

"Сергей Котов" выполнял задачи по охране акватории Керченского пролива, который является территориальными водами Украины, судоходство в котором было запрещено Украиной еще в прошлом году, потому что Украина имеет право выдавать предупреждения о запрете на судоходство в этом районе", – отметил Плетенчук.

Спикер добавил, что экипаж корабля частично спасен, всего он может нести на себе около 70 оси, а то и больше.

По словам Плетенчука, именно Сергей Котов был в России новейшим среди патрульных кораблей, его произвели в 2022 году.

"Он задумывался как корабль с модульными системами вооружения. Обозреватели нередко полагают, что он мог нести ракеты типа Калибр, но не мог, поскольку проект был не очень удачным", – пояснил спикер ВМС.

В Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что миссия стала возможной в сотрудничестве ГУР с Военно-морскими силами и при поддержке Минцифры.

В результате удара морскими дронами Magura 5 корабль проекта 22160 получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

20 января начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.

30 января Стратком ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.

Буданов "хочет верить", что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Владимира Путина.

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