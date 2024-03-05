Знищення "Сергія Котова" – це репетиція удару по Кримському мосту – експерт

За словами військового, для комбінованого удару потрібні Taurus, ATACAMS та морські дрони

Кримський міст (Фото: EPA)

Знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов" є репетицією Сил оборони щодо можливості виведення з ладу Кримського мосту, заявив у коментарі LIGA.net колишній спікер Генерального штабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов.

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За його словами, "Сергій Котов" був на бойовому чергуванні та прикривав Кримський міст від атак українських морських дронів.

"Думаю, це була репетиція українських Сил оборони щодо можливості виведення з ладу ключової логістичної артерії, яка забезпечує усім необхідним окупаційні війська у Криму", – заявив військовий.

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Аби удар по Кримському мосту був "максимально болючим" для РФ, він має бути комплексним, зауважив Селезньов.

Він пояснив, що для такого удару потрібні німецькі далекобійні ракети Taurus, аби зруйнувати конструкції, на яких тримається міст.

Окрім них необхідні американські далекобійні ракети ATACAMS, аби зруйнувати полотно мосту, а також морські дрони-камікадзе, котрі допоможуть зруйнувати основу споруди, підсумував ексспікер Генштабу.

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Сьогодні вранці у тимчасово окупованому Криму був знищений патрульний корвет Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов".

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"Сергія Котова" було знищено з другої спроби, екіпаж частково врятовано, заявив речник ВМС Плетенчук у коментарі LIGA.net .

. Корабель отримував ушкодження і раніше. Це сталося у вересні 2023 року, проте його відправили на ремонт.

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