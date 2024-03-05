Злив діалогу офіцерів Німеччини про удари по Криму. Пісторіус вийшов із детальним поясненням

Борис Пісторіус (Фото: EPA/ANNA SZILAGYI)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що публікація російськими пропагандистами переговорів офіцерів Бундесверу про можливі удари ракетами Taurus по Кримському мосту стала можливою через те, що учасники діалогу користувалися небезпечним каналом. Про це він повідомив на брифінгу, цитує його ARD.

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За його словами, один з учасників розмови зателефонував із Сінгапуру відеозв'язком та використав несанкціонований канал для участі в мережі, що проводиться через хмарний сервіс Webex, що призвело до витоку даних.

Він зазначив, що в момент переговорів у Сінгапурі проходила виставка авіаційної промисловості Singapore Airshow, а навколо заходу проводилися цілеспрямовані операції з прослуховування телефонних розмов.

Глава відомства наголосив, що доступ до конференції німецьких військових, ймовірно, був "випадковим попаданням у рамках широкомасштабного підходу", а не втручанням російського шпигуна.

Пісторіус заявив, що розслідування продовжується, а щодо учасників розпочато дисциплінарне розслідування, але це нормальний процес.

"Довіра до Німеччини серед іноземних партнерів також непохитна. Всім відомо, що стовідсотковий захист від подібних шпигунських атак гарантувати неможливо. Німеччина не дозволить собі стривожитися скандалом із прослуховуванням телефонних розмов. Росія намагається вбити клин між сторонами. Гібридна атака – це віроломна гра Володимира Путіна", – наголосив міністр.

У жовтні 2023 року канцлер Німеччини Шольц заявив, що причиною відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.

26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини у війну".

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