Слив диалога офицеров Германии об ударах по Крыму. Писториус вышел с детальным объяснением

Борис Писториус (Фото: EPA/ANNA SZILAGYI)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что публикация российскими пропагандистами переговоров офицеров бундесвера о возможных ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту стала возможной из-за того, что участники диалога пользовались небезопасным каналом. Об этом он сообщил на брифинге, цитирует его ARD.

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По его словам, один из участников разговора позвонил из Сингапура по видеосвязи и использовал несанкционированный канал для участия в сети, проводимой через облачный сервис Webex, что привело к утечке данных.

Он отметил, что в момент переговоров в Сингапуре проходила выставка авиационной промышленности Singapore Airshow, а вокруг мероприятия проводились целенаправленные операции по прослушке телефонных разговоров.

Глава ведомства подчеркнул, что доступ к конференции немецких военных, вероятно, был "случайным попаданием в рамках широкомасштабного подхода", а не вмешательством российского шпиона.

Писториус заявил, что расследование продолжается, а в отношении участников начато дисциплинарное расследование, но это нормальный процесс.

"Доверие к Германии среди иностранных партнеров также непоколебимо. Всем известно, что стопроцентную защиту от подобных шпионских атак гарантировать невозможно. Германия не позволит себе встревожиться скандалом с прослушиванием телефонных разговоров. Россия пытается вбить клин между сторонами. Гибридная атака — это вероломная игра Владимира Путина", — подчеркнул министр.

В октябре 2023 года канцлер Германии Шольц заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.

26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".

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