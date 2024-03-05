Російські окупанти на борту військового корабля "Сергій Котов" близько 40 хвилин намагалися відбитися від українських надводних дронів, але зрештою корабель потопили. Про це свідчить аудіоперехоплення, опубліковане Головним управлінням розвідки Міноборони.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Деталі знищення судна, як стверджує ГУР, описує командир 184 бригади кораблів охорони водного району, у чиєму підпорядкуванні перебував "Сергій Котов".

Він розповів, що о 00:50 сталася "трагічна подія": п'ять безекіпажних катерів (БЕК. – Ред.) атакували патрульний російський корабель, загарбники близько 40 хвилин намагалися відбитися, але безуспішно.

"Не знаю, як там вони боролись із ними 40 хвилин. Тому що за 40 хвилин до цього була інформація, що в районі "Котова" 5 БЕКів. Там і вертоліт був, сам корабель, бл**ь, з озброєнням, АК-176 630", – сказав російський офіцер.

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що місія стала можливою у співпраці ГУР із Військово-морськими силами та за підтримки Мінцифри.

"Сергія Котова" було знищено з другої спроби, екіпаж частково врятовано, заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук у коментарі LIGA.net .

. Він отримував ушкодження і раніше. Це сталося у вересні 2023 року, та його відправили на ремонт.

Дивіться також: У Буданова показали відео знищення корвета "Сергій Котов" у Криму. Фільмування з морського дрона