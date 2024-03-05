Российские оккупанты на борту военного корабля "Сергей Котов" около 40 минут пытались отбиться от украинских надводных дронов, но в конце концов корабль потопили. Об этом свидетельствует аудиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны.

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Детали уничтожения судна, как утверждает ГУР, описывает командир 184 бригады кораблей охраны водного района, в чьем подчинении находился "Сергей Котов".

Он рассказал, что в 00:50 произошло "трагическое событие": пять безэкипажных катеров (БЭК. – Ред.) атаковали патрульный российский корабль, захватчики около 40 минут пытались отбиться, но безуспешно.

"Не знаю, как там они боролись с ними 40 минут. Потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе "Котова" 5 БЭКов. Там и вертолет был, сам корабль, бл**ь, с вооружением, АК-176 630", – сказал российский офицер.

В Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что миссия стала возможной в сотрудничестве ГУР с Военно-морскими силами и при поддержке Минцифры.

"Сергей Котов" был уничтожен со второй попытки, экипаж частично спасен, заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net .

. Он получал повреждения и раньше. Это произошло в сентябре 2023 года, и его отправили на ремонт.

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