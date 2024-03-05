У Головному управлінні розвідки Міноборони показали відео знищення патрульного корвету "Сергій Котов" Чорноморського флоту Росії в ніч проти 5 березня в тимчасово окупованому Криму.

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На записі з морського дрона можна побачити удари по судну безпілотниками Magura 5.

Раніше у розвідці повідомили, що росіяни хотіли встановити на катер зенітно-ракетні комплекси, внаслідок затоплення є загиблі та поранені серед екіпажу.

Під час ударів корабель отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів.

ДОВІДКА "Сергій Котов" – третій серійний (четвертий за рахунком) патрульний корабель (корвет) проєкту 22160. Корабель спустили на воду на верфі "Затока" в січні 2021 року, він став у стрій у липні 2022 року. Мав на озброєнні 76-мм артилерійську установку АК-176МА, багатоканальний зенітний ракетний комплекс "Штиль-1", зенітний ракетний комплекс ближньої дії 3М-47 "Гибка", два малогабаритні дистанційно керовані протидиверсійні гранатометні комплекси ДП. Можливе базування вертольота Ка-27ПС. "Сергій Котов" – третій серійний (четвертий за рахунком) патрульний корабель (корвет) проєкту 22160. Корабель спустили на воду на верфі "Затока" в січні 2021 року, він став у стрій у липні 2022 року. Мав на озброєнні 76-мм артилерійську установку АК-176МА, багатоканальний зенітний ракетний комплекс "Штиль-1", зенітний ракетний комплекс ближньої дії 3М-47 "Гибка", два малогабаритні дистанційно керовані протидиверсійні гранатометні комплекси ДП. Можливе базування вертольота Ка-27ПС.

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що місія стала можливою у співпраці ГУР з Військово-морськими силами та за підтримки Мінцифри.

"Сергія Котова" було знищено з другої спроби, екіпаж частково врятовано, заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук у коментарі LIGA.net.

Він отримував ушкодження і раніше. Це сталося у вересні 2023 року, та його відправили на ремонт.

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