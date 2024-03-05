В Главном управлении разведки Минобороны показали видео уничтожения патрульного корвета "Сергей Котов" Черноморского флота России в ночь на 5 марта во временно оккупированном Крыму.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На записи с морского дрона можно увидеть удары по судну беспилотниками Magura 5.

Ранее в разведке сообщили, что россияне хотели установить на катер зенитно-ракетные комплексы, в результате затопления есть погибшие и раненые среди экипажа.

При ударах корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

СПРАВКА "Сергей Котов" – третий серийный (четвертый по счету) патрульный корабль (корвет) проекта 22160. Корабль спустили на воду на верфи "Залив" в январе 2021 года, он стал в строй в июле 2022 года. Имел на вооружении 76-мм артиллерийскую установку АК-176МА, многоканальный зенитный ракетный комплекс "Штиль-1", зенитный ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 "Гибка", два малогабаритных дистанционно управляемых противодиверсионных гранатометных комплекса ДП-65. Возможно базирование вертолета Ка-27ПС. "Сергей Котов" – третий серийный (четвертый по счету) патрульный корабль (корвет) проекта 22160. Корабль спустили на воду на верфи "Залив" в январе 2021 года, он стал в строй в июле 2022 года. Имел на вооружении 76-мм артиллерийскую установку АК-176МА, многоканальный зенитный ракетный комплекс "Штиль-1", зенитный ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 "Гибка", два малогабаритных дистанционно управляемых противодиверсионных гранатометных комплекса ДП-65. Возможно базирование вертолета Ка-27ПС.

В Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что миссия стала возможной в сотрудничестве ГУР с Военно-морскими силами и при поддержке Минцифры.

"Сергей Котов" был уничтожен со второй попытки, экипаж частично спасен, заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net.

Он получал повреждения и раньше. Это произошло в сентябре 2023 года, но его отправили на ремонт.

Смотрите также: В Крыму уничтожен российский военный корабль "Сергей Котов". Момент удара попал на видео