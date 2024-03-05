Уничтожение Сергея Котова. РФ хотела поставить на корабль системы ПВО, есть погибшие — ГУР

Юсов заявил, что часть экипажа смогла эвакуироваться, но на сушу вызвали как минимум 10 скорых

Корвет "Сергей Котов" (Фото: ресурс оккупантов)

Россияне хотели установить зенитно-ракетные комплексы на корвет Черноморского флота "Сергей Котов", который был уничтожен Силами обороны в ночь на 5 марта. Об этом сообщил представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода.

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По его словам, ранее уже были успешные атаки на этот патрульный катер, но врагу удавалось его восстанавливать.

Он отметил, что также фиксировались попытки установки ЗРК на судно.

Юсов заявил, что в результате атаки на корабль есть погибшие и раненые, часть экипажа смогла эвакуироваться, но на сушу вызвали как минимум 10 карет скорой помощи.

В Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что миссия стала возможной в сотрудничестве ГУР с Военно-морскими силами и при поддержке Минцифры. В результате удара морскими дронами Magura 5 корабль проекта 22160 получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

"Сергей Котов" был уничтожен со второй попытки, экипаж частично спасен, заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net.

Он получал повреждения и раньше. Это произошло в сентябре 2023 года, но его отправили на ремонт.

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