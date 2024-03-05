Знищення "Сергія Котова". Росія хотіла поставити на корабель системи ППО, є загиблі — ГУР

Юсов заявив, що частина екіпажу змогла евакуюватися, але на сушу викликали щонайменше 10 швидких

Корвет "Сергій Котов" (Фото: ресурс окупантів)

Росіяни хотіли встановити зенітно-ракетні комплекси на корвет Чорноморського флоту "Сергій Котов", який було знищено Силами оборони в ніч проти 5 березня. Про це повідомив представник української військової розвідки Андрій Юсов у коментарі Радіо Свобода.

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За його словами, раніше вже були успішні атаки на цей патрульний катер, але ворогові вдавалося його відновлювати.

Він наголосив, що також фіксувалися спроби встановлення ЗРК на судно.

Юсов заявив, що в результаті атаки на корабель є загиблі та поранені, частина екіпажу змогла евакуюватися, але на сушу викликали щонайменше 10 карет швидкої допомоги.

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що місія стала можливою у співпраці ГУР з Військово-морськими силами та за підтримки Мінцифри. В результаті удару морськими дронами Magura 5 корабель проєкту 22160 отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів.

"Сергія Котова" було знищено з другої спроби, екіпаж частково врятовано, заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук у коментарі LIGA.net.

Він отримував ушкодження і раніше. Це сталося у вересні 2023 року, та його відправили на ремонт.

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