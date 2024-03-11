Буданов: Все наши действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму

Буданов заявил, что жители Крыма, которые живут в оккупации уже 10 лет, должны знать, что их не забыли

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что украинские диверсионные рейды в Черном море — это подготовка к "серьезной операции" во временно оккупированном Крыму. Об этом он сообщил в документальном фильме "Война за море: от Днепра до Крыма".

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По его словам, операции в Черном море — это проверка "правильности утверждений о путях подхода и отхода оттуда".

Он отметил, что это "хороший посыл" для жителей полуострова, которые живут в оккупации уже 10 лет.

"Многие верят в то, что их забыли", — сказал Буданов.

Утром 5 марта в Крыму был уничтожен патрульный корвет Черноморского флота РФ "Сергей Котов". В военной разведке заявили, что миссия стала возможной в сотрудничестве ГУР с Военно-морскими силами и при поддержке Минцифры. Судно уничтожили дронами Magura V5.

Во время уничтожения российского патрульного корабля были ранены по меньшей мере 27 оккупантов, безвозвратные потери захватчиков – семь моряков.

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"Сергей Котов" был уничтожен со второй попытки, экипаж частично спасен, заявил спикер ВМС Плетенчук в комментарии LIGA.net.

Корабль получал повреждения и раньше. Это произошло в сентябре 2023 года, однако его отправили на ремонт.

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