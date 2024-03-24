Массированная атака на Крым. Командующий Олещук поблагодарил моряков и летчиков ВСУ

Николай Олещук подчеркнул, что "небо и море – одного цвета"

Николай Олещук (Фото: t.me/MykolaOleshchuk)

Командующий Воздушными силами Николай Олещук после самой продолжительной атаки на временно оккупированный Крым поблагодарил украинских летчиков и моряков.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Небо и море одного цвета! Спасибо летчикам и морякам за успешную боевую работу! Крым – НАШ! Вместе – к победе!" – написал он.

Вечером 23 марта в Крыму была объявлена воздушная тревога, длившаяся полтора часа. Все это время в Севастополе гремели взрывы, местные назвали атаку самой массированной за все время войны.

Севастопольский гауляйтер Михаил Развожаев традиционно заявил о якобы успешной работе российской противовоздушной обороны и о 10 якобы сбитых ракетах. Однако севастопольцы показали видео с явными прилетами: