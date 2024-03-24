Массированная атака на Крым. Командующий Олещук поблагодарил моряков и летчиков ВСУ
Командующий Воздушными силами Николай Олещук после самой продолжительной атаки на временно оккупированный Крым поблагодарил украинских летчиков и моряков.
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"Небо и море одного цвета! Спасибо летчикам и морякам за успешную боевую работу! Крым – НАШ! Вместе – к победе!" – написал он.
Вечером 23 марта в Крыму была объявлена воздушная тревога, длившаяся полтора часа. Все это время в Севастополе гремели взрывы, местные назвали атаку самой массированной за все время войны.
Севастопольский гауляйтер Михаил Развожаев традиционно заявил о якобы успешной работе российской противовоздушной обороны и о 10 якобы сбитых ракетах. Однако севастопольцы показали видео с явными прилетами:
- В феврале в ГУР призвали гражданских на полуострове воздержаться от использования незаконно построенного Крымского моста.
- В обнародованном 11 марта фильме "Война за море: от Днепра до Крыма" начальник ГУР Буданов заявил, что украинские диверсионные рейды в Черном море – это подготовка к "серьезной операции" во временно оккупированном Крыму.