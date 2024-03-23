В Крыму воют сирены и гремят взрывы, россияне уже считают "сбитые" ракеты – видео

Вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму и Севастополе гремят взрывы и воют сирены. Соответствующие записи публикуют местные паблики. Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.

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С 21:44 объявлена тревога, а в 21:59 севастопольский гауляйтер Михаил Развожаев заявил о работе российской противовоздушной обороны.

В 22:15 он заявил, что ПВО оккупантов якобы сбила "несколько воздушных целей".

Проукраинский Telegram-канал Крымский ветер, ссылаясь на данные подписчиков, сообщил, что в Симферополе "что-то сильно горит у аэропорта".

Также, по данным канала, "что-то дымится" в центре Севастополя.

Фото – Крымский ветер

ДОПОЛНЕНО В 22:40. Развожаев насчитал уже больше 10 якобы сбитых россиянами ракет.

Также он заявил о попадании в офисное здание в Севастополе, о попадании осколков в пятиэтажку, в частный дом и на проезжую часть.

ДОПОЛНЕНО В 23:20. Собеседник LIGA.net в Севастополе сообщил, что летят "ракета за ракетой", и это, вероятно, самый продолжительный обстрел временно оккупированного полуострова с начала полномасштабной войны.