В Крыму воют сирены и гремят взрывы, россияне уже считают "сбитые" ракеты – видео

В Крыму воют сирены и гремят взрывы, россияне уже считают "сбитые" ракеты – видеодополнено
Вечером 23 марта во временно оккупированном Крыму и Севастополе гремят взрывы и воют сирены. Соответствующие записи публикуют местные паблики. Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.
С 21:44 объявлена тревога, а в 21:59 севастопольский гауляйтер Михаил Развожаев заявил о работе российской противовоздушной обороны.
В 22:15 он заявил, что ПВО оккупантов якобы сбила "несколько воздушных целей".
Проукраинский Telegram-канал Крымский ветер, ссылаясь на данные подписчиков, сообщил, что в Симферополе "что-то сильно горит у аэропорта".
Также, по данным канала, "что-то дымится" в центре Севастополя.
ДОПОЛНЕНО В 22:40. Развожаев насчитал уже больше 10 якобы сбитых россиянами ракет.
Также он заявил о попадании в офисное здание в Севастополе, о попадании осколков в пятиэтажку, в частный дом и на проезжую часть.
ДОПОЛНЕНО В 23:20. Собеседник LIGA.net в Севастополе сообщил, что летят "ракета за ракетой", и это, вероятно, самый продолжительный обстрел временно оккупированного полуострова с начала полномасштабной войны.
- В феврале в ГУР призвали гражданских на полуострове воздержаться от пользования незаконно построенным Крымским мостом.
- В обнародованном 11 марта фильме "Война за море: от Днепра до Крыма" начальник ГУР Буданов заявил, что украинские диверсионные рейды в Черном море – это подготовка к "серьезной операции" во временно оккупированном Крыму.