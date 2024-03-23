У Криму вили сирени гриміли вибухи, є прильоти: наймасованіша ракетна атака – відео

Ввечері 23 березня у тимчасово окупованому Криму і Севастополі гримлять вибухи і виють сирени. Відповідні записи публікують місцеві пабліки. Обережно, у відео є ненормативна лексика.

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З 21:44 оголошено тривогу, а о 21:59 севастопольський гауляйтер Михайло Развожаєв заявив про роботу російської протиповітряної оборони.

О 22:15 він заявив, що ППО окупантів нібито збила "декілька повітряних цілей".

Проукраїнський Telegram-канал Крымский ветер, посилаючись на дані підписників, повідомив, що у Симферополі "щось сильно горить біля аеропорту".

Також, за даними каналу, "щось димить" у центрі Севастополя.

Фото – Крымский ветер

ДОПОВНЕНО О 22:40. Развожаєв нарахував уже понад 10 нібито збитих росіянами ракет.

Також він заявив про влучання в офісну будівлю в Севастополі, про влучання уламків у п'ятиповерхівку, у приватний будинок та на проїжджу частину.

ДОПОВНЕНО О 23:20. Співрозмовник LIGA.net у Севастополі повідомив, що летять "ракета за ракетою", і що це, ймовірно, найтриваліший обстріл тимчасово окупованого півострова від початку повномасштабної війни.

ДОПОВНЕНО О 23:32. У Севастополі скасували тривогу, вона тривала півтори години.

Ще відео з міста:

ДОПОВНЕНО О 23:50. Крымский ветер, посилаючись на підписників, повідомив, що у Севастополі приліт, ймовірно, був у район колишнього штабу ВМСУ на вул. Руднєва. Зараз там російська військова частина.

У лютому у ГУР закликали цивільних на півострові утриматись від користування незаконно побудованим Кримським мостом.

В оприлюдненому 11 березня фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму" начальник ГУР Буданов заявив, що українські диверсійні рейди у Чорному морі – це підготовка до "серйозної операції" в тимчасово окупованому Криму.

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