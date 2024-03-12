"Панічна ініціатива". МЗС відреагувало на спробу Росії визнати "незаконним" передання Криму Україні

Крим (Ілюстративне фото: EPA)

В Міністерстві закордонних справ назвали внесення до російської Держдуми законопроєкту про визнання "незаконним" рішення радянської влади у 1954 році передати Крим Україні "нікчемною спробою російської диктатури легітимізувати власні порушення норм міжнародного права". Відповідна заява оприлюднена на офіційному сайті зовнішньополітичного відомства.

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В ній зазначається, що Росія порушує свої ж зобов’язання, оскільки свого часу юридично визнала кордони України.

"Сотні разів спіймана на брехні та скомпрометована російська влада може скільки завгодно продовжувати свою пропаганду, зокрема під виглядом законотворчості, але це не змінить визнаної світовим співтовариством реальності: Крим – це Україна", – заявили в зовнішньополітичному відомстві.

Також в МЗС зазначили, що даний законопроєкт – не що інше, як панічна ініціатива, яка "виникла у Москві через усвідомлення неминучості деокупації Криму".

Як повідомили в нижній палаті парламенту держави-агресора, 11 березня до Держдуми РФ внесли законопроєкт про визнання "незаконним" рішення радянської влади у 1954 році щодо передання "Кримської області до складу УРСР".

В тексті законопроєкту зазначається, що відповідне рішення нібито було ухвалене "із порушенням конституції" і "без урахування волевиявлення російського народу". Також у ньому стверджується, що нібито передання Кримського півострова "не відповідає принципам правової держави та міжнародного права".

1 січня серед цілей України на 2024 рік Зеленський назвав необхідність зберегти та досягти "успішніших кроків" у Чорному морі, щоб продовжити успіх у Криму та на півдні.

25 лютого Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи, й закликав цивільних не користуватися незаконно побудованим росіянами Кримським мостом.

1 березня повідомлялося, що Кабмін пропонує створити українські військові адміністрації у тимчасово окупованому Криму та Севастополі.

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