Кабмін пропонує створити українські військові адміністрації у Криму і Севастополі

Уряд пропонує внести відповідні зміни до закону про правовий режим воєнного стану

Крим (Ілюстративне фото: ЕРА)

Український уряд хоче створити в тимчасово окупованому Криму і Севастополі військові адміністрації. Відповідний проєкт закону Кабмін схвалив на засіданні 1 березня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Кабмін пропонує внести зміни до закону про правовий режим воєнного стану – щодо особливостей відновлення публічної влади в Криму і в Севастополі.

Законопроєктом передбачено створення правових передумов для відновлення та забезпечення стабільного функціонування органів державної влади України на території півострова і в Севастополі.

Зокрема, пропонується створити військові адміністрації та наділити їх відповідними повноваженнями для виконання функцій держави.

1 січня серед цілей України на 2024 рік Зеленський назвав необхідність зберегти та досягти "більш успішних кроків" у Чорному морі, щоб продовжити успіх у Криму та на півдні.

25 лютого Буданов заявив, що ворогів очікують нові сюрпризи, й закликав цивільних не користуватися незаконно побудованим росіянами Кримським мостом.

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