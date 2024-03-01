У Криму лунають вибухи, РФ заявляє про пуски Storm Shadow, пишуть про прильоти: фото, відео
У тимчасово окупованому Криму вдень 1 березня пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона росіян. Про це повідомили місцеві ресурси.
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Пропагандисти писали про ракетну небезпеку на півострові та запуск крилатих ракет Storm Shadow.
Вибухи лунали в районах Євпаторії, Сак та Севастополя.
Місцевий проукраїнський канал "Кримський вітер" написав про нібито прильоти в Сакському районі, у Гвардійському поблизу Сімферополя та Севастополі.
Окупанти традиційно заявили про збиття всіх ракет і "відсутність пошкоджень".
- 20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.
- 30 січня Стратком ЗСУ повідомив, що українські захисники успішно вразили станцію радіолокації російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.
- Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст перестане існувати вже 2024 року. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Володимира Путіна.
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