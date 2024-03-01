У Криму лунають вибухи, РФ заявляє про пуски Storm Shadow, пишуть про прильоти: фото, відео

У тимчасово окупованому Криму вдень 1 березня пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона росіян. Про це повідомили місцеві ресурси.

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Пропагандисти писали про ракетну небезпеку на півострові та запуск крилатих ракет Storm Shadow.

Вибухи лунали в районах Євпаторії, Сак та Севастополя.

Місцевий проукраїнський канал "Кримський вітер" написав про нібито прильоти в Сакському районі, у Гвардійському поблизу Сімферополя та Севастополі.

Окупанти традиційно заявили про збиття всіх ракет і "відсутність пошкоджень".

20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.

30 січня Стратком ЗСУ повідомив, що українські захисники успішно вразили станцію радіолокації російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.

Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст перестане існувати вже 2024 року. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Володимира Путіна.

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