У тимчасово окупованому Криму вдень 1 березня пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона росіян. Про це повідомили місцеві ресурси.

Пропагандисти писали про ракетну небезпеку на півострові та запуск крилатих ракет Storm Shadow.

Вибухи лунали в районах Євпаторії, Сак та Севастополя.

У Криму лунають вибухи, РФ заявляє про пуски Storm Shadow, пишуть про прильоти: фото, відео

Місцевий проукраїнський канал "Кримський вітер" написав про нібито прильоти в Сакському районі, у Гвардійському поблизу Сімферополя та Севастополі.

Окупанти традиційно заявили про збиття всіх ракет і "відсутність пошкоджень".

У Криму лунають вибухи, РФ заявляє про пуски Storm Shadow, пишуть про прильоти: фото, відео
  • 20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.
  • 30 січня Стратком ЗСУ повідомив, що українські захисники успішно вразили станцію радіолокації російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.
  • Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст перестане існувати вже 2024 року. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте також: Знищення "Цезаря Кунікова". У Росії залишається у строю п'ять ВДК, ще чотири на ремонті — ВМС

кримвійнаСевастопольсакиракетний ударгвардійськеStorm Shadow