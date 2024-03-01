В Крыму раздаются взрывы, РФ заявляет о пусках Storm Shadow, пишут о прилетах: фото, видео
Во временно оккупированном Крыму днем 1 марта раздались взрывы, работала противовоздушная оборона россиян. Об этом сообщили местные ресурсы.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Пропагандисты писали о ракетной опасности на полуострове и запуске крылатых ракет Storm Shadow.
Взрывы раздавались в районах Евпатории, Сак и Севастополя.
Местный проукраинский канал "Крымский ветер" написал о якобы прилетах в Сакском районе, в Гвардейском вблизи Симферополя и Севастополе.
Оккупанты традиционно заявили о сбивании всех ракет и "отсутствии повреждений".
- 20 января начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.
- 30 января Стратком ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.
- Буданов "хочет верить", что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Владимира Путина.
Читайте также: Уничтожение "Цезаря Куникова". В России остается в строю пять БДК, еще четыре на ремонте — ВМС