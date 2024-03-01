В Крыму раздаются взрывы, РФ заявляет о пусках Storm Shadow, пишут о прилетах: фото, видео

Во временно оккупированном Крыму днем 1 марта раздались взрывы, работала противовоздушная оборона россиян. Об этом сообщили местные ресурсы.

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Пропагандисты писали о ракетной опасности на полуострове и запуске крылатых ракет Storm Shadow.

Взрывы раздавались в районах Евпатории, Сак и Севастополя.

Местный проукраинский канал "Крымский ветер" написал о якобы прилетах в Сакском районе, в Гвардейском вблизи Симферополя и Севастополе.

Оккупанты традиционно заявили о сбивании всех ракет и "отсутствии повреждений".

20 января начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.

30 января Стратком ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.

Буданов "хочет верить", что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Владимира Путина.

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