Во временно оккупированном Крыму днем 1 марта раздались взрывы, работала противовоздушная оборона россиян. Об этом сообщили местные ресурсы.

Пропагандисты писали о ракетной опасности на полуострове и запуске крылатых ракет Storm Shadow.

Взрывы раздавались в районах Евпатории, Сак и Севастополя.

В Крыму раздаются взрывы, РФ заявляет о пусках Storm Shadow, пишут о прилетах: фото, видео

Местный проукраинский канал "Крымский ветер" написал о якобы прилетах в Сакском районе, в Гвардейском вблизи Симферополя и Севастополе.

Оккупанты традиционно заявили о сбивании всех ракет и "отсутствии повреждений".

В Крыму раздаются взрывы, РФ заявляет о пусках Storm Shadow, пишут о прилетах: фото, видео
  • 20 января начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.
  • 30 января Стратком ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.
  • Буданов "хочет верить", что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Владимира Путина.

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