Кабмин предлагает создать украинские военные администрации в Крыму и Севастополе

Правительство предлагает внести соответствующие изменения в закон о правовом режиме военного положения

Крым (Иллюстративное фото: ЕРА)

Украинское правительство хочет создать во временно оккупированном Крыму и Севастополе военные администрации. Соответствующий проект закона Кабмин одобрил на заседании 1 марта, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кабмин предлагает внести изменения в закон о правовом режиме военного положения – об особенностях восстановления публичной власти в Крыму и в Севастополе.

Законопроектом предусмотрено создание правовых предпосылок для восстановления и обеспечения стабильного функционирования органов государственной власти Украины на территории полуострова и в Севастополе.

В частности, предлагается создать военные администрации и наделить их соответствующими полномочиями по выполнению функций государства.

1 января среди целей Украины на 2024 год Зеленский назвал необходимость сохранить и достичь "более успешных шагов" в Черном море, чтобы продолжить успех в Крыму и на юге.

25 февраля Буданов заявил, что врагов ожидают новые сюрпризы и призвал гражданских не пользоваться незаконно построенным россиянами Крымским мостом.

Смотрите также: В Крыму раздаются взрывы, РФ заявляет о пусках Storm Shadow, пишут о прилетах: фото, видео