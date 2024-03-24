Британія про ураження ЗСУ "Ямалу" та "Азову": Росія обмежилась портом – навіть там тоне
Грант Шаппс (Фото: EPA)

Очільник Міністерства оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Чорноморський флот РФ наразі "функціонально не активний", а Росія зараз змушена обмежувати свій флот портом – і навіть там її кораблі тонуть. Про це посадовець написав у X (екс-Twitter) у відповідь на повідомлення про ураження ЗСУ кораблів "Ямал" та "Азов" у тимчасово окупованому Севастополі.

"Триваюча незаконна окупація України Путіним завдає величезних збитків Чорноморському флоту Росії, який зараз функціонально не активний", – написав він.

За його словами, Росія плавала Чорним морем з 1783 року, проте зараз змушена обмежувати свій флот портом – і навіть там "кораблі Путіна" тонуть.

У 1783 році Російська імперія завоювала та приєднала до свого складу Кримське ханство.

  • Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту РФ.
  • За даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

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