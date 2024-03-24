Британія про ураження ЗСУ "Ямалу" та "Азову": Росія обмежилась портом – навіть там тоне

Грант Шаппс (Фото: EPA)

Очільник Міністерства оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Чорноморський флот РФ наразі "функціонально не активний", а Росія зараз змушена обмежувати свій флот портом – і навіть там її кораблі тонуть. Про це посадовець написав у X (екс-Twitter) у відповідь на повідомлення про ураження ЗСУ кораблів "Ямал" та "Азов" у тимчасово окупованому Севастополі.

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"Триваюча незаконна окупація України Путіним завдає величезних збитків Чорноморському флоту Росії, який зараз функціонально не активний", – написав він.

За його словами, Росія плавала Чорним морем з 1783 року, проте зараз змушена обмежувати свій флот портом – і навіть там "кораблі Путіна" тонуть.

У 1783 році Російська імперія завоювала та приєднала до свого складу Кримське ханство.

Putin's continued illegal occupation of Ukraine is exacting a massive cost on Russia's Black Sea Fleet which is now functionally inactive. Russia has sailed the Black Sea since 1783 but is now forced to constrain it's fleet to port. And even there Putin's ships are sinking! https://t.co/Oghcis4xcP — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 24, 2024

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту РФ.

За даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

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