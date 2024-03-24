Великобритания о поражении ВСУ "Ямала" и "Азова": РФ ограничилась портом – даже там тонет
Грант Шаппс (Фото: EPA)

Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Черноморский флот РФ пока "функционально не активен", а Россия сейчас вынуждена ограничивать свой флот портом – и даже там ее корабли тонут. Об этом чиновник написал в X (экс-Twitter) в ответ на сообщение о поражении ВСУ кораблей "Ямал" и "Азов" во временно оккупированном Севастополе.

"Продолжающаяся незаконная оккупация Украины Путиным наносит огромный ущерб Черноморскому флоту России, который сейчас функционально не активен", – написал он.

По его словам, Россия плавала по Черному морю с 1783 года, однако сейчас вынуждена ограничивать свой флот портом – и даже там "корабли Путина" тонут.

  • Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.
  • По данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

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