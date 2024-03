Великобритания о поражении ВСУ "Ямала" и "Азова": РФ ограничилась портом – даже там тонет

Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Черноморский флот РФ пока "функционально не активен", а Россия сейчас вынуждена ограничивать свой флот портом – и даже там ее корабли тонут. Об этом чиновник написал в X (экс-Twitter) в ответ на сообщение о поражении ВСУ кораблей "Ямал" и "Азов" во временно оккупированном Севастополе.

"Продолжающаяся незаконная оккупация Украины Путиным наносит огромный ущерб Черноморскому флоту России, который сейчас функционально не активен", – написал он.

По его словам, Россия плавала по Черному морю с 1783 года, однако сейчас вынуждена ограничивать свой флот портом – и даже там "корабли Путина" тонут.

Putin's continued illegal occupation of Ukraine is exacting a massive cost on Russia's Black Sea Fleet which is now functionally inactive. Russia has sailed the Black Sea since 1783 but is now forced to constrain it's fleet to port. And even there Putin's ships are sinking! https://t.co/Oghcis4xcP