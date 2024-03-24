Украина подбила два корабля Черноморского флота и поразила центр связи в Севастополе

Генштаб ВСУ рассказал о последствиях ночного ракетного удара по оккупированному Севастополю

Корабль Азов (Фото: George Chernilevsky, Public domain, via Wikimedia Commons)

Генеральный штаб Украины сообщил, что в результате ночной ракетной атаки по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту России.

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"Силы обороны Украины успешно поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе", — говорится в сообщении.

"Ямал" и "Азов" – большие десантные корабли проекта 775М. Первый вошел в состав Черноморского флота в 1988 году, второй – в 1990. Водоизмещение такого корабля составляет 4080 тонн, длина 112,5 метра, ширина 15 метров, осадка 3,7 метра, экипаж 87 человек.