Украина подбила два корабля Черноморского флота и поразила центр связи в Севастополе
Генеральный штаб Украины сообщил, что в результате ночной ракетной атаки по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту России.
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"Силы обороны Украины успешно поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе", — говорится в сообщении.
"Ямал" и "Азов" – большие десантные корабли проекта 775М. Первый вошел в состав Черноморского флота в 1988 году, второй – в 1990. Водоизмещение такого корабля составляет 4080 тонн, длина 112,5 метра, ширина 15 метров, осадка 3,7 метра, экипаж 87 человек.
- 14 февраля Украина уничтожила большой десантный корабль "Цезарь Куников", 26 декабря – "Новочеркасск".