Україна підбила два кораблі Чорноморського флоту та вразила центр зв'язку в Севастополі

Генштаб ЗСУ розказав про наслідки нічного ракетного удару по окупованому Севастополю

Корабель Азов (Фото: George Chernilevsky, Public domain, via Wikimedia Commons)

Генеральний штаб України повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту Росії.

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"Сили оборони України успішно уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури ЧФ РФ в тимчасово окупованому Севастополі", – йдеться в повідомленні.

"Ямал" і "Азов" – великі десантні кораблі проєкту 775. Перший увійшов до складу Чорноморського флоту у 1988 році, другий – у 1990. Водотоннажність такого корабля становить 4080 тонн, довжина 112,5 метра, ширина 15 метрів, осаду 3,7 метра, екіпаж 87 осіб.