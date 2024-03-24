Україна підбила два кораблі Чорноморського флоту та вразила центр зв'язку в Севастополі
Корабель Азов (Фото: George Chernilevsky, Public domain, via Wikimedia Commons)

Генеральний штаб України повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту Росії.

"Сили оборони України успішно уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури ЧФ РФ в тимчасово окупованому Севастополі", – йдеться в повідомленні.

"Ямал" і "Азов" – великі десантні кораблі проєкту 775. Перший увійшов до складу Чорноморського флоту у 1988 році, другий – у 1990. Водотоннажність такого корабля становить 4080 тонн, довжина 112,5 метра, ширина 15 метрів, осаду 3,7 метра, екіпаж 87 осіб.

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