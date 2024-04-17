ГУР атакувало завод у Татарстані: там виробляють літаки Ту-22М і Ту-160М – джерело

За даними співрозмовника LIGA.net, ціллю став авіазавод ім. Горбунова у Казані

Ту-160М (Фото: EPA)

Головне управління розвідки Міністерства оборони 17 квітня атакувало безпілотниками авіаційний завод у російському Татарстані. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у правоохоронному органі.

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За даними співрозмовника, ціллю став авіазавод ім. Горбунова у Казані, де ворог виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що перед вибухами спрацювала сирена повітряної тривоги в районі казанського авіаційного заводу – одночасно розпочалася евакуація персоналу з території підприємства.

Ту-160М. ДОВІДКА. Радіус його дії становить до 5500 км, на озброєнні можуть бути ракети: Х-101/Х-102, Х-55СМ, Х-555. Максимальна швидкість літака – 2200 км/год, а максимальна польотна стеля – 16 км. Водночас максимальна злітна маса ракетоносця – 275 тонн. Радіус його дії становить до 5500 км, на озброєнні можуть бути ракети: Х-101/Х-102, Х-55СМ, Х-555. Максимальна швидкість літака – 2200 км/год, а максимальна польотна стеля – 16 км. Водночас максимальна злітна маса ракетоносця – 275 тонн.

Ту-22М в Росії (Фото: EPA)

Ту-22М3. ДОВІДКА. Далекі бомбардувальники Ту-22М3 переносять ракети Х-22 – це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини.



Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, скоєних Росією, зокрема ракетних ударів по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище. Збивати Х-22, мабуть, здатні лише ЗРК Patriot і ЗРК SAMP/T. Далекі бомбардувальники Ту-22М3 переносять ракети Х-22 – це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини.Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, скоєних Росією, зокрема ракетних ударів по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище. Збивати Х-22, мабуть, здатні лише ЗРК Patriot і ЗРК SAMP/T.

Також ГУР повідомляло, що 17 квітня на аеродромі "Кряж" у місті Самара Російської Федерації знищено транспортний вертоліт Мі-8.

В ніч проти 6 квітня в районі населеного пункту Азов Ростовської області Російської Федерації підірвали турбопровід, який ворог використовував у військових цілях. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

9 квітня в Росії заявляли про влучання безпілотників у навчальний авіаційний центр у Воронезькій області, опублікувавши відповідне відео. Згодом співрозмовник LIGA.net у Силах оборони заявив про "успішну операцію Головного управління розвідки Міноборони".

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