Безпілотники ГУР атакували навчальний авіацентр під Воронежем – відео
Російські пропагандистські Telegram-канали заявили про влучання безпілотників у навчальний авіаційний центр у Воронезькій області, опублікувавши відповідне відео. Згодом співрозмовник LIGA.net у Силах оборони заявив про "успішну операцію Головного управління розвідки Міноборони".
За даними російських ресурсів, обидва безпілотники вибухнули на території Борисоглібського навчального центру, внаслідок чого було пошкоджено фасад будівлі та вікна.
Пізніше у мережі з'явилось відео з камер відеоспостереження, встановлених за кілька сотень метрів від місця влучання. Кадри супроводжуються звуком автоматної черги, що свідчить про спроби росіян збити дрони.
Водночас за кілька секунд у ролику з'являється момент вибуху з боку авіацентру.
Раніше про атаку безпілотників повідомляв губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.
Співрозмовник LIGA.net заявив, що цілі уражено, за операцією стоїть ГУР.
За попередніми даними, уражено головний виробничий цех.
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