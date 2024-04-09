Російські пропагандистські Telegram-канали заявили про влучання безпілотників у навчальний авіаційний центр у Воронезькій області, опублікувавши відповідне відео. Згодом співрозмовник LIGA.net у Силах оборони заявив про "успішну операцію Головного управління розвідки Міноборони".

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За даними російських ресурсів, обидва безпілотники вибухнули на території Борисоглібського навчального центру, внаслідок чого було пошкоджено фасад будівлі та вікна.

Пізніше у мережі з'явилось відео з камер відеоспостереження, встановлених за кілька сотень метрів від місця влучання. Кадри супроводжуються звуком автоматної черги, що свідчить про спроби росіян збити дрони.

Водночас за кілька секунд у ролику з'являється момент вибуху з боку авіацентру.

Раніше про атаку безпілотників повідомляв губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Співрозмовник LIGA.net заявив, що цілі уражено, за операцією стоїть ГУР.

За попередніми даними, уражено головний виробничий цех.

В ніч проти 6 квітня в районі населеного пункту Азов Ростовської області Російської Федерації підірвали турбопровід, який ворог використовував у військових цілях. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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