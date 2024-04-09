Российские пропагандистские Telegram-каналы заявили о попадании беспилотников в учебный авиационный центр в Воронежской области, опубликовав соответствующее видео.

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По данным российских ресурсов, оба беспилотника взорвались на территории Борисоглебского учебного центра, в результате чего был поврежден фасад здания и окна.

Позже в сети появилось видео с камер видеонаблюдения, установленных в нескольких сотнях метров от места попадания. Кадры сопровождаются звуком автоматной очереди, что свидетельствует о попытках россиян сбить дроны.

В то же время через несколько секунд в ролике появляется момент взрыва со стороны авиацентра.

Ранее об атаке беспилотников сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Собеседник LIGA.net в Силах обороны заявил, что цели поражены, за операцией стоит Главное управление разведки Минобороны.

По предварительным данным, поражен главный производственный цех.

В ночь на 6 апреля в районе населенного пункта Азов Ростовской области Российской Федерации взорвали турбопровод, который враг использовал в военных целях. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

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