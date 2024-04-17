17 квітня 2024 року на аеродромі "Кряж" у місті Самара Російської Федерації знищено транспортний вертоліт Мі-8. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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За даними розвідки, агресор використовував указаний гелікоптер у війні проти України для перевезення зброї й особового складу.

Вартість Мі-8 такого типу може становити $10 – $15 млн, зазначили в ГУР.

4 лютого Міністерство з надзвичайних ситуацій окупантів заявило про зникнення свого гелікоптера Мі-8 у Республіці Карелія на північному заході Росії.

17 березня у тимчасово окупованому Росією молдовському Придністров'ї заявили про удар дрона-камікадзе по військовій частині в Тирасполі. На знімках, які також було оприлюднено, видно вертоліт, що згорів, — імовірно, Мі-8.

22 березня російські ЗМІ заявляли про те, що неподалік селища Ровеньки Бєлгородської області нібито впав військовий вертоліт Мі-8, а пілот отримав поранення. Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі для Liga.net зазначив, що ця інформація уточнювалася.

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