У Росії пропав гелікоптер Мі-8 МНС – ресурси загарбників

Гелікоптер МНС Росії Мі-8 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Міністерство з надзвичайних ситуацій окупантів заявило про зникнення свого гелікоптера Мі-8 у Республіці Карелія на північному заході Росії.

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Відомство загарбників повідомило, що у ході тренувального польоту над Онезьким озером перестав виходити на зв'язок гелікоптер Мі-8, на його борту перебували троє членів екіпажу.

Російське МНС заявило про пошуково-рятувальні роботи у районі села Дерев'яне та слідування до місця угрупування рятувальників на судні на повітряній подушці та снігоходах. Окрім цього окупанти пишуть, що у стані готовності перебуває літак Ан-26 МНС з рятувальниками на борту.

Пропагандистська агенція ТАСС з посиланням на оперативні служби заявила, що аварійний маяк гелікоптера не спрацьовує, за ним могли встановити місцезнаходження борту.

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